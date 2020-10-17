شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تضع لافتات على أسوار مراكز الشباب للحث على المشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية تزيين أسوارها برسائل إعلامية ولافتات تحث المواطنين والشباب على المشاركة الإيجابية فى انتخابات مجلس النواب القادمة خلال الفترة من 15أكتوبر حتى 5نوفمبر المقبل، فى إطار الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، فى نشر الوعى والتثقيف السياسى لحث الشباب بالمشاركة فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة بمحافظات الجمهورية تحت شعار" شارك كن إيجابى "

وكتبت على اللافتات رسائل متنوعة أبرزها، "انزل شارك صوتك أمانة، بصوتك يبدأ التغيير شارك وتصنع مستقبلك، صوتك أمل جديد لبلدك إنزل شارك،إنزل وشارك وخليك إيجابي".

أعلنت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية بمحافظات الجمهورية لتذليل أى صعوبات قد تواجه المشاركين، وتكوين كوادر شبابية من أعضاء برلمان الشباب والمتطوعين والفرق الكشفية والجوالة وأندية الفتاة وأعضاء شباب يدير شباب وأعضاء صفحة مراكز شباب مصر أمام مقار اللجان الإنتخابية لمساعدة الناخبين من كبار السن وذوى الإعاقة للتنظيم خارج مقار اللجان مع إتباع التدابير والإجراءات الإحترازية لسلامة المشاركين بالعرس الإنتخابى وذلك من خلال التنسيق بين مديريات الأمن والشباب والرياضة بالمحافظات.

جدير بالذكر أعلنت الهيئة العليا للانتخابات بإجراء الانتخابات على مرحلتين الأولي "فردى وقوائم" فى دوائر 14 محافظة خلال الفترة من24-25 أكتوبر الجارى والتى تضم محافظات (الجيزة ،الفيوم،بنى سويف،المنيا،أسيوط،الوادى الجديد،سوهاج،قنا،الأقصر،أسوان، البحر الأحمر،الإسكندرية،البحيرة، مطروح)

وتستكمل الحملة القومية "شارك ...كن إيجابي" اللقاء التثقيفى والتوعوى الثانى غدا بمركز شباب إبشواى محافظة الفيوم بمشاركة الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعدد من الكيانات الشبابية بالمحافظة .