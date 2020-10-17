تنفيذ ٥٣ مشروعًا بالمرحلة الثانية لحياة كريمة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال مشاركته اليوم السبت، فى ورشة عمل إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، بمدينة الأقصر، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن المرحلة الثانية ستضم قريتي الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو، بجانب تنفيذ ٥٣ مشروعًا باعتمادات ١٩٨ مليون جنيه.

وأضاف أن المرحلة الأولى جرى تنفيذها داخل 11 قرية، واستهدفت تحسين معيشة 38 ألف و626 أسرة باستثمارات 82.7 مليون جنيه.