بالصور.. وزير التعليم العالي يؤدي تحية العلم بجامعة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أدى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم السبت رفع وتحية العلم إيذانا بافتتاح العام الجامعي الجديد بجامعة عين شمس، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكد وزير التعليم العالي على ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد وزير التعليم العالي، أعمال الانشاءات داخل الحرم الجامعي، بعين شمس، إضافة لبعض أنشطة الطلاب داخل الحرم الجامعي.

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات بدء العام الجامعي 2020 /2021؛ بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17 /10 /2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا، لتنتهي الخميس 21 /1 /2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 /1 /2021 حتى الخميس 4 /2 /2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.