بالصور.. انطلاق مبادرة "مصر الجميلة" بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت اليوم السبت مبادرة "مصر الجميلة" بمحافظة جنوب سيناء، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وشارك في المبادرة ١٣٠ شابًا وفتاة من الكشافة المرشدات وأندية التطوع والجوالة، وجرى تنظيف وتجميل حديقة الزهور بمدينة طور سيناء، وتشجير ورفع المخلفات بالحديقة، وتنظيف شاطئ الكيلاني.