رئيس الوزراء الجزائري: الدولة لديها نية صادقة وإرادة في التغيير

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - أ ش أ

قال عبد العزيز جراد الوزير الأول رئيس الوزراء الجزائري، اليوم السبت، إن الدولة لديها نية صادقة وإرادة في التغيير.

وأضاف جراد في تصريحات له خلال زيارته اليوم لولاية الجلفة (وسط) إن "الدولة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون لديها النية الصادقة والإرادة في التغيير" مؤكدا أن الرئيس تبون يولي أهمية قصوى لتنمية المناطق العشوائية لأنه يعرف جيدا الجزائر العميقة وهذه المناطق ووضعية سكانها نظرا لمساره المهني بالعديد من الولايات".

Advertisements

ووعد السيد جراد بتلبية كافة الاحتياجات التنموية للمناطق العشوائية بالجلفة من خلال توفير النقل والكهرباء والغاز والخدمات الصحية للسكان.

ودعا سكان هذه المناطق الى ضرورة النظر الى المستقبل، وحث المواطنين بصفة عامة على عدم الاكتفاء بتقديم طلبات بل الالتزام أيضا بأداء واجبهم وخدمة بلادهم.

يذكر أن الجزائر ستشهد في الأول من نوفمبر المقبل استفتاء شعبيا على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني).