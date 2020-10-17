"الحجر الزراعي": ارتفاع معدلات تصدير المحاصيل إلى 4.4 مليون طن حتى منتصف أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معدلات تصدير المحاصيل المصرية بالخارج ارتفعت؛ حيث بلغ إجمالي الصادرات حتى الآن 4 ملايين و443 ألفًا و731 طنًّا خلال الفترة من 1 يناير حتى 14 أكتوبر الجاري.

وأضاف العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن الصادرات ارتفعت منذ 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر إلى 100 ألف طن، لافتًا إلى أن مصر ما زالت تبحث عن فتح سوق اليابان بالتنسيق مع وزارتَي التعاون الدولي والخارجية.

وتابع رئيس الحجر الزراعي بأنه تم ارتفاع صادرات الموالح إلى مليون و398 ألفًا و25 طنًّا، وفي المركز الثاني جاءت البطاطس بـ677 ألفًا و980 طنًّا. و345 ألفًا و509 أطنان بصل في المركز الثالث، مشيرًا إلى تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير، وأن الشحن مستمر.

Advertisements

وأكد العطار أن مصر تمتلك منظومة حجر زراعي قوية تتميز بتطبيق نظم التتبع والتقصي للشحنات من المزرعة حتى مفارش التعبئة بالموانئ والمطارات، بالاضافة إلى تطبيق منظومة العمل بنظام الـGPS الجديدة التي طبقت الشهر الماضي.

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أن أنه على الرغم من تأثير فيروس كورونا على البلاد؛ فإن منظومة الحجر الزراعي لم تتوقف وتعمل بكامل طاقتها، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.