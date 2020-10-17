أعلنت الشركة الإسبانية لإنتاج الأدوية "فارما مار" اليوم، الجمعة 16 أكتوبر 2020، أن إختبارها السريري لدوائها المضاد للسرطان المعروف بـ"آبليدين" في علاج مصابين بالِغين بوباء كورونا قد تكلل بالنجاح.
وأوضحت الشركة أن الدواء أثبت فعاليته وتحققت فيه شروط السلامة، وأن الشركة تستعد لمباشرة إختبارات المرحلة الثالثة على هذا الدواء في غضون أيام
وأضافت "فارما مار" أن الاختبارات سجلت إنخفاضا جوهريا في الشحنة الفيروسية والبروتين "سي آر بي" (CRP) لدى المرضى بكوفيد 19 بعد تعاطيهم عقار "آبليدين"، و80,7 بالمائة من المرضى تعافوا وغادروا المستشفى قبل اليوم الخامس عشر من دخولهم للعلاج، مقابل 38,2 بالمائة كانوا أكثر حظا وغادروا المستشفى قبل اليوم الثامن.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا / شركة لإنتاج الأدوية "تبشّر" بعقار للسرطان أثبت فعاليّته لعلاج "كوفيد- 19" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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