الأردن تُدين العمل الإرهابي في باريس

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم السبت، العمل الإرهابي الذي وقع في باريس أمس الجمعة وأسفر عن مقتل احد الأشخاص.
السفير ضيف الله الفايز وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إدانة واستنكار المملكة لهذه الجريمة الإرهابية وجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع، وتزعزع الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة
ودعا الفايز إلى احترام المعتقدات الدينية والابتعاد عن استهدافها أو الإساءة للرموز الدينية ونبذ خطابات الكراهية وإثارة الفتن.
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