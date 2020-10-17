بوتين يبحث هاتفيا مع ولي عهد السعودية جهود مكافحة كورونا

صرح الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث اليوم السبت هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

مسألة مكافحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت وكالة "نوفوستي" وفقاً لروسيا اليوم .

في ثاني اتصال هاتفي خلال أقل من أسبوع، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

التعاون في مجال الطاقة وجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد

وأضاف أن الكرملين أن بوتين أجرى اليوم السبت مكالمة جديدة مع ولي العهد السعودي، في مواصلة الحوار السابق الذي دار بينهما يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن الطرفين تبادلا بشكل مفصل

آراءهما حول تطبيق الاتفاقات المبرمة ضمن إطار "أوبك+".

وذكر الكرملين أن المكالمة تناولت أيضا التعاون بين الدولتين في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وخاصة فرص استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للوباء في السعودية.

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ولفتت الرئاسة الروسية إلى أن بوتين والأمير محمد اتفقا على مواصلة الاتصالات بين دولتيهما في مختلف المستويات.

وأكد بوتين والأمير محمد مجددا في المكالمة على استعداد روسيا والسعودية لمواصلة التنسيق الوثيق في هذا الاتجاه بما يخدم مصالح دعم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.