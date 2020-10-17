أول وزير خارجية سعودي يزور البرتغال رسميًا

اختتم ويزر الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، زيارته إلى البرتغال، أمس الجمعة، وهي تعتبر الزيارة الأولى الرسمية لوزير خارجية سعودي إلى هذا البلد عبر التاريخ وفقاً ل سي أن أن العربية. أن أن العربية. ونشرالأمير فيصل بن فرحان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أنهيت للتو زيارتي إلى لشبونة، أول زيارة رسيمة لوزير خارجية سعودي". سعودي". ومن ناحية أخرى أكمل قوله : "تشرفت بلقاء وزير الخارجية أوغوستو سيلفا لقد ناقشنا حرص دولتينا على تطوير علاقاتهما على أصعدة عدة". Advertisements هذا و قد ترأس بن فرحان مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، الحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي في واشنطن، الأربعاء.

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