المفاوضات الليبية: اتفاق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا

في الوقت الذي يستمر فيه انعقاد جلسات المفاوضات الليبية من المغرب إلى القاهرة وصولاً إلى تونس كشف عز الدين قويرب عضو وفد البرلمان الليبي في محادثات القاهرة عن وجود اتفاق مع ممثلي الوفاق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا وفقا لعربية نت.

و صرح قويرب بوجود اتفاق على إنهاء الوضع الحالي والوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد و الذي يسعي إلي تحقيق

الاستقرار الكامل ويعمل علي إنهاء التوتر والانقسام والنزاعات.

و اضاف أن ممثلي الوفاق قدموا اقتراحاتهم حول بعض النقاط الخاصة بالتسوية السياسية والتي تتم دراستها حاليا.

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و من جانبه أعرب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي ترحيبه بالاجتماعات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في عدد من العواصم بهدف التوصل

إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية الحالية.

وقال في بيان اليوم السبت إن تلك الاجتماعات تعمل على استقرار ليبيا وخلق سلطة جديدة تقود البلاد إلى بر الأمان وتبعد شبح الحرب موضحاً وجود فترة استقرار تستمر لمدة ثمانية عشر شهراً و تنتهى بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

و الجدير بالذكر أن الاجتماعات بين ممثلي مجلسي النواب والدولة في ليبيا وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري كانت قد انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة و ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة و التي تم اختتامها الثلاثاء الماضي.