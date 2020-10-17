الجيش الليبى يؤكد وجود تخطيطات لهجوم على خط سرت الجفرة

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان اليوم السبت، أن "الجيش الوطني الليبي يدعم أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة على كافة الأصعدة".
و أكد المسماري، في البيان، إن الجيش لديه معلومات مؤكدة بأن المليشيات الإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وأوضح أن "هناك وسائل إعلام محسوبة على حكومة الوفاق في طرابلس تعمل على زعزعة الأوضاعمن خلال بث شائعات مبنية على أكاذيب وادعاءات مفبركة لا أساس لها من الصحة".
وأشار إلى الشائعات حول قيام ما وصفته بعناصر مسلحة من المرتزقة الأجانب بالاستيلاء على بعض المباني العامة والمدارس في مدينة هون.
وأكد على عدم وجود مرتزقة أجانب في صفوف القوات المسلحة الليبية، لافتا إلى أن "اللواء 128 التابع للقوات المسلحة العربية الليبية
وحذر قوات الوفاق من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقع الجيش الليبي، مصرحا بأن "هناك معلومات مؤكدة بالتخطيط للقيام بعمل عدواني يسبق الهجوم على خط سرت-الجفرة".
وتابع "القوات المسلحة العربية الليبية كانت ولا زالت ملتزمة بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى".
وشدد على أن "الجيش الوطني الليبي على أهبة الاستعداد وأتم الجهوزية للرد على أي استفزاز أو مغامرة تستهدف قواته ومواقعه".
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