الصين: لا إصابات محلية جديدة بكورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنيةالصينية، اليوم السبت، في تقريرها أنه تم تسجيل 13 حالة إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني.

وأضافت اللجنة، إن البر الرئيسي الصيني لم يسجل إصابات محلية جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، وفقًا لروسيا اليوم.

وأضافت أن حالة واحدة يشتبه في إصابتها بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سجلت في بلدية

شانغهاي، بيد أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.

ومن بين الحالات الجديدة الوافدة من الخارج، تم تسجيل خمس حالات في شانغهاي، وأربع حالات في تيانجين، وحالتين في قوانغدونغ إضافة إلى حالة واحدة في كل من سيتشوان و شنشي،

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بحسب اللجنة.

وفي يوم الجمعة، خرج 7 مرضى مصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني.

وحتى يوم الجمعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85659 حالة، إذ لا يزال 259 مريضًا يتلقون العلاج الطبي وخمسة منهم في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 80766 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما توفي 4634 شخصًا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني، حسبما ذكرت اللجنة.