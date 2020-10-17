الصحة العراقية: تسجيل 3221 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت 3221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أنه تم فحص 16 ألفًا و686 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق

لهذا اليوم.

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وذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 2 مليون و605 آلاف و466 نموذجًا.



وأضافت أنه تم تسجيل 3329 حالات شفاء لهذا اليوم ليصل إجمالي

حالات الشفاء إلى 357 ألفًا و291 حالة بنسبة شفاء 84.4%.



وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 423 ألفًا و524 حالة منها 56 ألفًا و35 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و491 حالة في العناية المركزة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 10 آلاف و198 حالة.