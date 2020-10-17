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آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 4:02 مساءً
وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان
أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، زيارة رسمية إلى البرتغال الجمعة، وهي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى هذا البلد على الإطلاق.
وغرّد الوزير بن فرحان عبر حسابه في موقع “تويتر”: أنهيت للتو زيارتي إلى لشبونة، أول زيارة رسمية لوزير خارجية سعودي”.
واضاف وزير الخارجية السعودي قائلا: “تشرفت بلقاء وزير الخارجية أوغوستو سيلفا لقد ناقشنا حرص دولتينا على تطوير علاقاتهما على أصعدة عدة”.
كانت هذه تفاصيل خبر زيارة غير مسبوقة لوزير الخارجية السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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