تقرير: ضربة جديدة لترامب قبل الانتخابات الرئاسية

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

قبل حوالي الاسبوعين على انطلاق الانتخابات الرئاسية الامريكية، في الثالث من تشرين الثاني، اعلنت مجلة ”بوليتيكو“ الأمريكية، ان الرئيس دونالد ترامب يواجه اتهامات محتملة بانتهاك قانون الانتخابات الأمريكي،

وبحسب “العين الاخبارية” نقلت المجلة، في تقرير نشرته مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، عن روبرت شارو، المحامي والمستشار العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، قوله إن خطة ترامب لمنح بطاقات خصم بقيمة 200 دولار لكبار السن من أجل شراء أدوية، يمكن أن تمثل انتهاكا لقانون الانتخابات.

وأشارت إلى أن خطة ترامب، التي تواجه اعتراضات، يجب أن تحصل أولا على موافقة وزارة العدل الأمريكية قبل إقرارها، ما يمثل ضربة قوية لخطط الرئيس الأمريكي، الذي يريد تفعيل خطته سريعا قبل الانتخابات الرئاسية.

وأكد شارو أن خطة ترامب المقترحة، التي تصل تكلفتها إلى نحو 8 مليارات دولار، والتي تستهدف ملايين كبار السن، تثير مخاوف واسعة حول الاستخدام غير المناسب للأموال الفيدرالية في توقيت قريب من الانتخابات.

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وتابعت ”بوليتيكو“ أن المكتب القانوني التابع لوزارة الصحة وجّه رسالة إلى الإدارة الأمريكية، طالب خلالها بضرورة الاستعانة بدليل النزاهة العامة في وزارة العدل، قبل المضي قدما في خطة الخصومات الموجهة لكبار السن؛ ما أدى إلى تعليق الخطة مؤقتا، وفقا لمسؤولين بارزين.

وكشف ترامب عن خطته، يوم الـ 24 من أيلول الماضي، وأكد أنه سيتم إرسال بطاقات الخصم إلى كبار السن عبر البريد، وذلك خلال أسابيع قليلة.

وتأتي الخطة في محاولة من الرئيس لدعم موقفه الهش أمام منافسه بايدن، الذي يتفوق بقوة في استطلاعات الرأي، خاصة بين كبار السن المستفيدين من الخطة، ويبلغ عددهم 39 مليون شخص، والذين كانوا أحد أسباب انتصار ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة على هيلاري كلينتون، خاصة في الولايات الحاسمة.

ومنذ إعلان ترامب عن تلك الخطة، والتي كانت مفاجأة لكثير من مسؤولي الصحة، فإن العديد من المسؤولين حذروا من أنها قد تتعارض مع القواعد الفيدرالية المتعلقة بإنفاق أموال دافعي الضرائب.