بالفيديو: موجة احتجاجات جنوب إيران بعد مقتل مواطن على يد الشرطة

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد مقتل مواطن من القومية البلوشية على أيدي قوات الأمن بمدينة سيريك التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب شرق إيران، اندلعت موجة احتجاجات ضد السلطات الحاكمة في هذه المدينة.

واوضح موقع ”إيران بيك“ المعارض، اليوم السبت، بأن ”قوات الأمن قامت يوم أمس (الجمعة) بقتل مواطن من القومية البلوشية وإصابة شخص آخر كانا يستقلان قارباً بحجة حمل وقود“.

وأضاف الموقع نقلاً عن ناشطين بلوش إن ”محمد رستم زاده أصيب في بطنه وتوفي بعد ساعات قليلة جراء نزيف حاد عندما تم نقله إلى مستشفى أبو الفضل في مدينة ميناب، فيما أصيب علي آشوري نيا بجروح خطيرة في ساقه“.

وقال مصدر مطلع للموقع الإيراني المعارض، إن ”قارب المواطنين البلوشيين احتجزته قوات سيريك البحرية، وإن محمد وعلي كانا يتجهان نحوهما لمنع مصادرة الحروق من قبل الضباط الذين استهدفهم ضباط البحرية“.

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وتحدثت مواقع إخبارية إيرانية معارضة عن اندلاع احتجاجات صباح اليوم السبت في مدينة سيريك.

وذكر موقع ”تلفزيون الحرية“ المعارض أن ”العشرات من أهالي مدينة سيريك أقدموا لليوم الثاني على إغلاق الطريق الذي يربط مدينة ميناب مع جاسك في محافظة هرمزغان“، مضيفاً أن ”المتظاهرين أقدموا على إغلاق الطريق بإحراق إطارات السيارات للاحتجاج على مقتل وإصابة شابين من القومية البلوشية“.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة البلوش في إيران 2% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم 88 مليونا، وغالبية البلوش ينتمون للمذهب السني، بحسب إحصائيات رسمية.

وتعاني الأقليات العرقية في إيران من الاضطهاد والتهميش بحسب تقارير لمنظمات دولية حقوقية، ويشكو أبناء السنة في إيران من الاضطهاد والمضايقات من قبل النظام وأجهزته الأمنية، وذلك بحسب “ارم نيوز”.