العثماني يهاجم لشكر: القوانين الإنتخابية أعدت في زمن حكومة اليوسفي.. تريدون تصفية تركته النظيفة

قال الأمين العام للعدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن حزبه مستمر في “التصدي لكل محاولات النكوص المتصلة بالقوانين الإنتخابية”، موجها سهام انتقاده إلى حزب الإتحاد الإشتراكي، الذي يتزعم مطالب تعديل طريقة احتساب القاسم الإنتخابي.

وأكد العثماني خلال مشاركته في لقاء حزبي اليوم السبت، أن القوانين الإنتخابية الحالية تم إعدادها خلال ولاية الإتحاد الإشتراكي سنة 2002، وهو الزمن الذي كان فيه “البيجدي” في المعارضة.

وعبر العثماني عن استغرابه لمطالب الإتحاديين اليوم بتعديل هذه القوانين، دون تقديم أي سبب منطقي، معتبرا أن هناك من يريد أن يصفي التركة الإيجابية و”النظيفة” لرئيس الوزراء السابق، الراحل عبد الرحمان اليوسفي.

العثماني قال إن خصوم البيجيدي لن يتمكنون من إضعافه ما لم يعملوا بجد وبنزاهة، وليس عبر محاولات التحكم في النتائج الإنتخابية.