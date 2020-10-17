شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ألمانيا يدخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد حراسه بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 17 أكتوبر 2020 أعلنت متحدثة باسم مكتب الرئاسة الألمانية اليوم السبت دخول الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا المستجد.

تفاصيل لاحقا..

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