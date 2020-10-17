مصر.. وفاة والدة الشهيد البطل أحمد منسى

السبت 17 أكتوبر 2020

توفت منذ قليل، والدة الشهيد المصري أحمد منسي، قائد الكتبية 103 والذى استشهد أثناء تصديه لمجموعة من الإرهابيين حاولوا اقتحام الكمين.



ويعتبر الشهيد البطل أحمد المنسي أحد أبطال الجيش المصري الذي ضرب أروع الامثلة في التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وأحد شهداء الجيش المصري العظيم الذي سيظل نموذجًا في الولاء والانتماء وبطل أسطوري ستخلد ذكراه في سجل البطولات العسكرية.

أبرز المعلومات عن الشهيد:

1- وُلد الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسى فى مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1977، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية.

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2- عمل الشهيد البطل عقب التخرج كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة فى الوحدة 999 قتال وحدة العمليات الخاصة.

3- التحق الشهيد “منسي” بأول دورة للقوات الخاصة الاستكشافية المعروفة باسم «SEAL» عام 2001 بعدها سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006.

4- نجح الشهيد فى الحصول على ماجستير العلوم العسكرية دورة أركان حرب من كلية القادة والأركان عام 2013، وتولى قيادة الكتيبة «103» صاعقة خلفًا بعد استشهاد العقيد رامى حسنين.

5- كان الشهيد مشهودًا له بالكفاءة والانضباط العسكرى وحسن الخلق وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

5-_استشهد البطل أحمد منسي نتيجة إصابته بطلقة رصاص فوق سطح المبنى الذى تمت محاصرته من قبل الإرهابيين، وكان الشهيد يطلق النيران على الإرهابيين من فوق سطح المبنى للدفاع عن الكتيبة وباقى زملائه.

6- استشهد قائد الكتيبة ومعه عدد من أفرادها فى كمين البرث بمدينة رفح المصرية فى 7 يوليو عام 2017 مقدمين أرواحهم ثمنًا للدفاع عن الوطن قبل وصول قوات الدعم ومحاصرة العناصر التكفيرية.