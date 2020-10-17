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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1538 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
السبت 17 أكتوبر 2020
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 130,567 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,538 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 114,387 حالة.
وأعلنت الوزارة عن وفاة 4 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس " كورونا " المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 459 حالة.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع .
وأعلنت الوزارة عن شفاء1,411 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 106,354
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