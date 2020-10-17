شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا.. الإصابات 39.3 مليون والوفيات 1.1 مليون والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد19- في جميع أنحاء العالم إلى 39 مليون حالة و337 ألفا و397 حتى الساعة 0734 بالتوقيت العالمي الموحد اليوم السبت، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز وكالة بلومبرج للأنباء.

ووصلت الوفيات الناتجة عن كوفيد19- الناتج عن فيروس كورونا إلى مليون و104 آلاف و.497