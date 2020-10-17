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الممكلة السعودية تسجل 359 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

الممكلة السعودية تسجل 359 إصابة جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 359 إصابة جديدة بفيروس في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 341.854 حالة.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5.165 حالة.

 

وأكدت أنه تم تسجيل 370 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 328.165 حالة.

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