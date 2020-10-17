شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات انتخاب رئيس "الشيوخ" والوكيلين في أول جلسة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ أول مجلس للشيوخ فى الانعقاد غدا الأحد والموافق 18 أكتوبر، بناء على دعوة رئيس الجمهورية بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، التي أعادت نظام الغرفتين التشريعيتين من جديد للحياة السياسية. ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحالية تسرى على "الشيوخ" لحين صياغة اللائحة الخاصة به وإقرارها من مجلس النواب والتصديق عليها من رئيس الجمهورية.

ومن المنتظر أن تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وستشهد هذه الجلسة انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ونرصد إجراءات انتخابهم طبقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية:

- تنص المادة 11 على أنه يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

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- مادة 12 ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

- مادة 13 يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

- مادة 14 يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.