شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعى شقيقة اللواء سلامة الجوهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، شقيقة اللواء سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويه الصبر والسلون.

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يشار إلى أن اللواء سلامة الجوهرى، ولد بمركز زفتى محافظة الغربى، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1973، وحصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعة عين شمس 1982، كما حصل على العديد من الدورات مثل إدارة أزمات وتفاوض 1999، وكذا على فرقة فى الأمن الجنائى عام 1989 من إدارة الشرطة العسكرية.

وعمل اللواء سلامة الجوهرى فى المخابرات المصرية وشغل مناصب عدة بهذا الجهاز المهم منها قائد وحدة مكافحة الإرهاب وحماية الشخصيات المهمة.