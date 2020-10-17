شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يجتمع بمجلس النقابة العامة للمحامين لتشكيل هيئة المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى يعقده مجلس النقابة العامة للمحامين، لتشكيل هيئة مكتب المجلس في ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى، يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين قد وجه من قبل الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع المجلس المقرر اليوم السبت بمقر النقابة العامة، وذلك لتشكيل هيئة مكتب المجلس فى ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى وما يستجد من أعمال.‏

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، قضت من قبل بقبول الدعوى المقامة من، مصطفى شعبان المحامى، والتى طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب المحامين، والمتضمن 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.

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واختصمت الدعوى التى حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية، واختصمت نقيب المحامين رجائى عطية.

وذكرت الدعوى، أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التى مرت عليها ثلاثة شهور، ويخالف القانون بتشكيله الحالى وذلك لتضارب القرارات، وتعدد المنصب الذى يشغله عضو فقط.