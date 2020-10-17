شكرا لقرائتكم خبر عن نص اليمين الدستورية التي سيؤديها أعضاء "الشيوخ" في الجلسة الافتتاحية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ المزمع عقدها ظهر غد الأحد، أداء أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين على حد السواء، والبالغ عددهم 300 عضو، اليمين الدستورية، والتي يشترط أن يؤديها العضو قبل مباشرة منصبه. ووفقا للنص الدستوري (104) من الدستور، والتي تنطبق على مجلس الشيوخ، يُشترط أن يؤدي العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا (200) أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100)، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. Advertisements يٌشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية، والتي من المتوقع أن تشهد انتخاب الرئيس والوكيلين.

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