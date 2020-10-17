شكرا لقرائتكم خبر عن بناة المستقبل.. جهود الدولة فى الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطوير كبير تقوم به الدولة المصرية على مستوى القطاعات المختلفة، وكان من ضمن هذه المجالات مشروعات البتروكيماويات الجديدة التي بلغت تكلفتها 16 مليار دولار، والتي على رأسها مجمع أسمدة فوسفات العين السخنة، مصنع كيما 2 – أسوان، ايثيدكو – اسكندرية، مجمع مسطرد – القليوبية، توسعات موبكو – دمياط، توسعات سيدبك – اسكندرية".

وتعمل الدولة عامة وعلى رأسها وزارة البترول على تحديث وإقامة مشروعات البتروكيماويات، ومن أهمها الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة ما بين عامي 2020-2035، وأنه جارى حالياً مراجعتها نهائياً تمهيداً لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

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وتسعى الوزارة من خلال ذلك إلى دعم الصناعات البتروكيماوية وجعلها أكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمى في السنوات المقبلة، والاستمرار في زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات في مصر والمنتجات التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية، والتي تعد مدخلات إنتاج رئيسية للعديد من الصناعات وتقليل ما يتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير الأمر الذي يسهم في تحسين الميزان التجاري للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الأجنبي.



البتروكيماويات

وتقوم الوزارة بتنفيذ ودراسة 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات بإجمالى تكلفة استثمارية يقدر بحوالي 19 مليار دولار منها مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة تفعيلا لرؤية الدولة لتنمية المنطقتين، وكذلك مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وزيادة الطاقة الإنتاجية بعدد من مشروعات إنتاج البتروكيماويات القائمة.

وشهدت صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظاً خلال السنوات الستة الأخيرة، حيث تم تشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالي 4 مليارات دولار.