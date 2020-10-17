شكرا لقرائتكم خبر عن أنفاق قناة السويس الجديدة سهولة جسر الوصول إلى تنمية سيناء والمدن السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في 5 مايو 2019، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية، أبرزها أنفاق قناة السويس، التي تسعى من خلالها الدولة لربط سيناء بقلب الوطن عبر مدن القناة.



أنفاق قناة السويس الجديدة

أنفاق قناة السويس، هى مجموعة من 5 أنفاق تمتد أسفل قناة السويس، وتتضمن 2 نفق فى بورسعيد، و2 نفق فى الإسماعيلية، ونفق موازى لنفق الشهيد أحمد حمدي.





ويهدف المشروع، إلى ربط سيناء بدلتا النيل وتنهي معاناة شبة يومية يعيشها مئات الآلاف من المواطنين، وكبارى عائمة لتسهيل حركة المواطنين والبضائع وتقضي على مشكلة الزحام والتكدس بسبب المعديات، وتيسر تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة.

وتساهم الأنفاق الجديدة في سهولة حركة السياحة الداخلية إلى مدن سيناء وأبرزها شرم الشيخ، ودهب، وطابا، ونويبع، وتستوعب آلاف المركبات يوميا وتختصر مدة الرحلة بين ضفتي القناة إلى 15 دقيقة فقط، مع مراعاة كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية، كما يسهل حركة التجارة، وتنمية الاستثمارات بمحور قناة السويس، وشبه جزيرة سيناء

أنفاق قناة السويس البالغ عددها 5 أنفاق، تتمثل فى نفقى الإسماعيلية والتى تصل إلى سيناء ذهابا وإيابا فى مدة زمنية تتراوح من 15-20 دقيقة، و نفقى بورسعيد والتى تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس، هذا بجانب، نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس.

ونرصد أهم 10 معلومات عن أنفاق قناة السويس الجديدة:

1. تربط أنفاق قناة السويس الجديدة شرق الإسماعيلية بغربها والعكس.

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2. تستغرق مدة العبور بالأنفاق الجديدة ما بين 10 دقيقة.

3. السرعة داخل الأنفاق 60 كيلو مترًا تحت رقابة الرادار و يتضمن النفقان حارتين للسيارات في كل اتجاه .

4. يبلغ طول أنفاق قناة السويس 5820 متراً وتمر أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحى لقناة السويس بعمقى 70 و53 مترًا.

5. يوجد غرف طوارئ بطول النفق بمعدل كل 250 مترًا، ويوجد بكل غرفة طوارئ سلم للأفراد يصل إلى أسفل النفق، كما يوجد بكل نفق ممرات للطوارئ وصدادات خرسانية بجانبي.

6. تم ربط نفقي قناة السويس بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 500 متر من طول النفق، والتى تستخدم في عمليات إخلاء الأفراد في حالات الطوارئ، لزيادة معدل الأمان.

7. جرى إنشاء وحفر وبناء وتشطيب أنفاق قناة السويس بأيادٍ مصرية، بتكلفة نحو 12 مليار جنيه، وشيدها 2500 مهندس وفنى وعامل مصري بداية في يوليو 2016 حتى 2019، وتعد الأكبر على الإطلاق على الصعيدين المحلي والقاري، وتنقل سيناء لأفاق رحبة اقتصاديًا واجتماعيًا.

8. تبدأ رحلة العبور عبر الأنفاق من الإسماعيلية إلى سيناء من المنطقة الأمنية خارج النفق والتى تحتوى على 10 نقاط تفتيش بكل اتجاه بإجمالى 20 نقطة فى الاتجاهين من وإلى سيناء، حيث يتم بها إجراءات التفتيش لكل سيارة باستخدام أحدث أجهزة الأشعة والكلاب البوليسية.

9. خصصت إدارة أنفاق قناة السويس 4 نقاط في كل اتجاه لتفتيش السيارات الملاكي و6 نقاط لتفتيش النقل الثقيل والأتوبيسات، وبعد انتهاء تفتيش السيارة تذهب إلى بوابة دفع الرسوم "الكارتة"، والتي تبعد نحو 2 كيلو ونصف عن جسم النفق، حتى لا يحدث زحام أو تكدس أمام مدخل النفق، وتحتوى منطقة دفع الرسوم والتفتيش على ساحات للانتظار ومسجد ومنطقة خدمات للسيارات.

10. نفذتها 4 شركات مصرية، واستطاعت الانتهاء من الأنفاق خلال 3 سنوات بالرغم من تحديد دراسات الجدوى 5 سنوات.