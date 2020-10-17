شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد 20432 لجنة لمرحلتى انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 20432 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، لإجراء انتخابات مجلس النواب في المرحلتين، من بينها 10140 لجنة انتخابية للمرحلة الأولى، و10292 لجنة للمرحلة الثانية.

وزادت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عدد اللجان الانتخابية عن عدد لجان انتخابات مجلس الشيوخ التي تمت على مرحلة واحدة في 14092 لجنة فقط، نظرا لكثرة عدد الدوائر الفردية في انتخابات مجلس النواب، حيث تبلغ 143 دائرة بالنظام الفردي، فضلا عن الوقاية من انتشار فيروس كورونا أثناء عمليات التصويت، وزيادة عدد الناخبين في قاعدت البيانات.

وحدثت الهيئة الوطنية وجهازها التنفيذي قاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه تم إعادة توزيع الناخبين على اللجان الفرعية التي تم تحديدها، وتم مراعاة مبدأ التوطين للناخبين بحيث يكون كل ناخب قريب من اللجنة الفرعية التابع لها محل اقامته قدر المستطاع، وأن تكون كل أسرة مجمعة في لجنة واحد – إن أمكن- مع العمل على توزيع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان التي تقع في الطوابق الأرضية بمراكز الاقتراع.