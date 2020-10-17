قمة عربية إفريقية بين الوداد والأهلي في ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية

سيواجه فريق الوداد البيضاوي اليوم السبت، فريق الأهلي المصري في قمة عربية إفريقية برسم دهاب نصف نهاىْي دوري أبطال إفريقياـ على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وسيسعى فريق الوداد البيضاوي لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من خوض مباراة الإياب بمصر بأريحية.
وسيفتقد الوداد خدمات لاعبه صلاح الدين السعيدي، الذي أصيب بفيروس كورونا، وباستتناء هذا الغياب، ستكون أغلبية العناصر حاضرة بقيادة الأرجنتيني ميخيل غاموندي.
وفي الجهة المقابلة، سيدخل الأهلي المصري المباراة بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إد سيفتقد لخدمات مهاجمه وليد أزارو المنتقل حديتا لنادي الاتفاق السعودي، إضافة إلى اللاعب المصاب محمود كهربا الذي تأكد غيابه بنسبة كبيرة عن المباراة.
ومن المنتظر أن تكون مباراة الوداد البيضاوي والأهلي المصري، مباراة تعد بالشيء الكتير لكونها قمة عربية خالصة.
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