العثماني: أطراف سياسية ولوبيات تواجهنا بالكذب.. ونرفض زيادة عدد مقاعد البرلمانيين

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن قيادات حزبه تتعرض لهجومات تتضمن “الكذب والأخبار الزائفة وتحريف الكلام عن مواضعه”، معتبرا أن ذلك لن يثنيه عن مواصلة طريقه، وتشبثه بالخيار الديمقراطي ودفاعه عنه.

وفي سياق رده على الجدل المتجدد بشأن معاشات البرلمانيين وإصلاح القوانين الإنتخابية، أكد العثماني، خلال مشاركته في لقاء حزبي للكتابة الجهوية لفاس مكناس، أن حزبه عبر عن رفض قاطع لمسألة الزيادة في عدد أعضاء البرلمان، وأن مواقفه من تقاعد البرلمانيين كانت ثابثة وواضحة منذ البداية.

وعبر العثماني عن تضامنه مع زميله في الحزب ادريس الأزمي، قائلا إنه يتعرض لحملة “مسعورة”، معتبرا أن هناك فرقا بين الإنتقاد والإساءة.

العثماني أكد خلال اللقاء، أن الهجومات التي يتعرض لها البيجدي تقف وراءها أطراف سياسية وإعلامية ولوبيات، لا يهمها تحسين صورة المغرب ديمقراطيا وحقوقيا، بل تهدف فقط إلى محاصرة حزبه وتحجيمه.