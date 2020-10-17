قال الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس، خالد البوقرعي، إن المغرب يشهد هجمة على المؤسسات التمثيلية ومحاولة لتبخيس العمل الحزبي.
وأكد البوقرعي خلال مشاركته في لقاء دراسي خاص بالقوانين الإنتخابية، أن هناك هجمة منظمة تستهدف المؤسسات التمثيلية وتسعى لتبخيس العمل الحزبي، وإظهار الأحزاب السياسية وكأنها “ربعاة الشناقة” الجاثمين على صدور المواطنين.
واعتبر البوقرعي، أن الذين يقدون هذه الحرب، يقودونها لصلاح جهات أخرى “فاسدة”، معتبرا أن هؤلاء لا يجرؤون على مهاجمة أو انتقاد المتورطين في ملفات فساد.
واعتبر البوقرعي أن هذه الحملة “انقتائقية” تستهدف حزب العدالة والتنمية وحده، وأنها تأثي في سياق جو من حرية التعبير التي وفرها الحزب نفسه.
وأكد البوقرعي أن حزب العدالة والتنمية، لن يبقى دائما في الحكومة، وأن أعضاءه “مرباوش الكبدة على المناصب” وسيرجعون برؤوس مرفوعة لوظائفهم التي سبقت مهامهم الإنتدابية سواء كانو أساتذة أو محامين او طلبة أو غير ذلك..
كانت هذه تفاصيل خبر البوقرعي: يقودون حربا انتقائية بالوكالة ضد الـPJD ولا يجرؤون على مهاجمة الفاسدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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