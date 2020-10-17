روسيا تستعد للبدء بعمليات التطعيم الشامل ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، بدء إعداد قوائم المواطنين للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا.

وأوضح الوزير في تصريح على الهواء بثته القناة الروسية الأولى أمس الجمعة، أنه “من المنتظر أن يبدأ التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا نهاية نونبر المقبل”.

وحتى اليوم، لم يتلق أي مواطن روسي اللقاح، باستثناء من شارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وينتظر الروس الانتهاء من مرحلة التصنيع اللازمة للبدء بالتطعيم الشامل للراغبين، وأن يوفر المنتجون دفعات قادرة على تغطية الحاجة المحلية، بحسب المصدر نفسه.

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وقال موراشكو إن “مصنعي الدواء أكدوا أن إنتاج اللقاح بكميات كبيرة سيبدأ بحلول نونبر المقبل”، مشددًا على “ضرورة تجهيز قوائم، في الوقت الراهن، للفئات التي يجب تطعيمها”.

وفي وقت سابق، أشار مدير مركز “غاماليا”، لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبرغ، إلى أنه في حالة نجاح التطعيم الجماعي، فإن انتشار كورونا في روسيا سيتوقف بحلول نونبر 2021، بحسب موقع “روسيا اليوم” المحلي.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه “بحلول نهاية هذا الخريف، من المقرر زيادة إنتاج اللقاح المحلي إلى نحو 6 ملايين جرعة شهريا، وهو ما سيسمح بتطعيم ما بين 70 و80 بالمئة من الروس في غضون 9-12 شهرا”.