اتحاد طنجة يحسم صفقة المهاجم الدولي الغابوني أليكس ميي

حسم فريق اتحاد طنجة صفقة المهاجم الدولي الغابوني أليكس ميي، وتعاقد فريق البوغاز رسميا مع المهاجم قادما من فريق شباب الريف الحسيمي، في عقد مدته تلاتة سنوات.

ويذكر أن الدولي الغابوني، سبق له اللعب في الدوري الفرنسي والتركي والكويتي، قبل أن ينتقل لشباب الريف الحسيمي الذي غادر القسم الوطني الثاني هذا الموسم اتجاه القسم الوطني الأول هواة. .

وفي بلاغ عبر صفحته الرسمية، أخبر المكتب المديري لاتحاد طنجة، أنه عقد صباح يوم أمس الجمعة اجتماع عاجل لتدارس مجموعة من الأمور، التي تخص الفريق، حيث خلص هذا الاجتماع إلى التعاقد مع الإطار الوطني ادريس المرابط، الفائز سابقا مع الفريق بلقب البطولة الاحترافية، ليشغل مهمة المدير التقني والمشرف العام على الفريق.

كما تقرر تمديد عقد رفيق عبد الصمد، كمساعد أول للمدرب خوان بيدرو بنعلي، ورشيد بلج كمعد بدني للفريق، ومحمد بيسطارة كمدرب للحراس وأحمد صالح مساعد ثاني.