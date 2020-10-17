إسبانيا تؤكد دعمها موقف مصر في الأزمة الليبية

السبت 17 أكتوبر 2020

أكدت أرانشا جونزاليز لايا وزيرة خارجية إسبانيا، السبت، اتفاق بلادها مع الرؤية المصرية بشأن الوضع في ليبيا.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيرته الإسبانية بالقاهرة، عقب لقاء جمعهما اليوم.

وقال وزير الخارجية المصري: "إسبانيا تلعب دورًا لتعزيز علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، ومدريد حليفة لنا في مقاومة الإرهاب والتصدي له".

وأضاف: "نكثف جهودنا لحل الأزمة الليبية من خلال الحوار، وحالة عدم الاستقرار هناك أثرت على بلادنا ".

ومضى في حديثه: "ناقشت مع الوزيرة لايا الوضع في سوريا وليبيا، والقضية الفلسطينية وأهمية التوصل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عن طريق حل الدولتين".

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من جانبها، رحبت وزيرة الخارجية الإسبانية، بإقامة العلاقات بين دول عربية وإسرائيل ودعم اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط.

وتابعت: "نتضامن مع لبنان فيما يعانيه من أزمات اقتصادية واجتماعية".

وطالبت بضرورة توصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى حل بشأن سد النهضة.

واختتمت الوزيرة لايا حديثها بأن تصاعد التوتر في شرق المتوسط لا يمكن حله بإجراءات أحادية.

كان وزير الخارجية المصري سامج شكري ونظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليز لايا، أجريا مباحثات في قصر التحرير بالقاهرة؛ حيث وقعا مذكرة تفاهم بين البلدين.