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بيان مهم من مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مهم من مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن والان مع التفاصيل

السبت 17 أكتوبر 2020

دعا مجلس الأمن الدولي أطراف الصراع إلى وقف التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

 

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وجدد المجلس في بيان صادر عن أعضائه تأكيدهم أن الحل السياسي الشامل وحده هو الذي يمكن أن ينهي الصراع في اليمن، مؤكدين على دعمهم الثابت لمبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث.

 

كما رحب أعضاء المجلس باتفاق الطرفين في 27 أيلول/سبتمبر على الإفراج عن 1,081 سجينا، معتبرين ذلك خطوة هامة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وتدبير هام لبناء الثقة

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