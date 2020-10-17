فضائل: جولة جديدة من المفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين نهاية العام

السبت 17 أكتوبر 2020

أكد مسؤول حكومي يمني وجود جولة قادمة من المفاوضات في ملف الأسرى والمختطفين بين الحكومة وميليشيا الحوثي ستنعقد نهاية العام الجاري لمناقشة بقية الأسرى والمختطفين.



ونقلت وكالة فرانس برس عن ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الحكومية المختصة بالملف أن الصفقة القادمة ستشمل "أربعة من قيادات الدولة" من بينهم العميد ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس، والمشمول بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي والعميد فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان.

Advertisements

تصريح فضائل جاء عقب إنجاز صفقة التبادل الأولى والأكبر التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والحوثيين في مدينة مونترو السويسرية أواخر الشهر الماضي وشملت الإفراج عن أكثر من ألف أسير ومعتقل من الجانبين.

ويوم أمس أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، انتهاء عملية التبادل مشيرة إلى "أننا سعداء لرؤية إطلاق سراح 1056 شخصا وإتمام عملية إطلاق سراح ونقل المحتجزين السابقين التي تمت بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي".

وتعد هذه أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية النزاع المدمر إثر انقلاب ميليشيا الحوثي قبل نحو ست سنوات، واعتبرها المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث "بارقة أمل" لإنهاء نزاع تسبّب بمقتل آلاف المدنيين وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم