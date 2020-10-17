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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى التسامح الـ4 في أبوظبي الإثنين والان مع التفاصيل
السبت 17 أكتوبر 2020
ينطلق، الإثنين، منتدى التسامح في دورته الـ4 تحت شعار "الإمارات وطن التسامح والسلام"، والذي تنظمه دار زايد للثقافة الإسلامية في أبوظبي.
وذكرت دار زايد للثقافة الإسلامية، عبر حسابها على "تويتر"، أن المنتدى سيبث مباشرة عبر قنوات الدار الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "يوتيوب، تويتر، فيسبوك" ابتداء من الساعة الـ10 صباحا بتوقيت أبوظبي.
وتتضمن محاور المنتدى، أسس بناء جسور الثقة والسلام والعيش المشترك، وحوار التعايش ودور الشباب في صناعة السلام وتعزيز الثقة، وفلسفة التسامح والتعايش والسلام في الإمارات.
كما تضم المحاور، أبعاد التسامح والتعايش السلمي الفكرية والفلسفية، وعصر الفضاءات المفتوحة ودور الإعلام في تماسك وحدة النسيج الوطني وصناعة السلم المحلي والعالمي.
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