صحيفة إماراتية: تؤمن قيادتنا بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية

السبت 17 أكتوبر 2020

كتبت صحيفة إماراتية، في افتتاحيتها : " تؤمن قيادتنا بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، فيما يشكل استقراره وراحته وسعادته ورخاؤه أولوية لكل جهودها ومساعيها، ومن هنا كان الاهتمام اللافت ببناء نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، انطلاقا من يقين راسخ بأن الرعاية الصحية الراقية هي الأساس لبناء الأمم " .



وقالت صحيفة" الاتحاد" الصادرة اليوم السبت ، تحت عنوان " ثروتنا الأغلى " : " يكفي للدلالة على أن هذا الاهتمام آتى أكله، الإشارة إلى أن الإمارات الأولى عالميا في عدد المرافق والمنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي منذ العام 2018، وهي من الدول الرائدة التي تستخدم مستشفياتها التقنيات الروبوتية في الجراحات، فضلا عن الصيدليات الذكية، وغيرها " .

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ولفتت إلى أنه في ظل «كورونا»، كانت للإمارات بصمتها الراقية في ابتكار خدمات صحية وعلاجية، من شأنها الحفاظ على صحة الجميع، أبرزها توصيل الأدوية اللازمة إلى البيوت، والتطبيب عن بعد، إضافة إلى الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها لكبار المواطنين في منازلهم، وتشمل: الرعاية الأولية، والعلاج الطبيعي، والبرامج الاجتماعية، انطلاقا من يقين بأنهم «كبار في الخبرة، وكبار في خدمة الوطن، وكبار في النفوس، وكبار في العيون والقلوب» كما وصفهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

واختتمت " الاتحاد " افتتاحيتها بالقول " زخم كبير في الخدمات يكتب عناوين جديدة لسعادة المواطنين والمقيمين، لتبقى الإيجابية قيمة أساسية في مجتمع الإمارات، ويظل إسعاد الناس غاية وهدفا وبرامج عمل وواقعا".