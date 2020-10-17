1.3 مليون معاملة عبر قنوات شرطة دبي الذكية في 10 أشهر

السبت 17 أكتوبر 2020

أكد العميد خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي سجلت ارتفاعاً لافتاً في أعداد المعاملات المُقدمة عبر قنواتها الإلكترونية والذكية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن عدد المعاملات المُقدمة من قبل أفراد الجمهور بلغ مليوناً و342 ألفاً و262 معاملة عبر ثلاث قنوات رئيسية هي: الموقع الإلكتروني وتطبيق شرطة دبي الذكي ومراكز الشرطة الذكية "SPS".



وتفصيلاً، أوضح العميد الرزوقي أن عدد المعاملات التي أنجزها المتعاملون عبر موقع شرطة دبي الإلكتروني خلال العشر أشهر الماضية، بلغ 758 ألفاً و78 معاملة، بينما بلغ عدد المعاملات عبر التطبيق الذكي 524 ألفاً و69 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة عبر مراكز الشرطة الذكية 60 ألفاً و216 معاملة.

وأكد العميد خالد الرزوقي أن شرطة دبي توفر خدماتها الذكية لأفراد المجتمع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات متطورة وحديثة تلبي توجيهات حكومة دبي في التحول الذكي، وإسعاد المتعاملين عبر تيسير الخدمات وتوفير لهم عبر قنوات مختلفة.

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وأوضح العميد الرزوقي أن شرطة دبي توفر خدماتها الذكية عبر مراكز الشرطة الذكية (SPS) والتي يستطيع المتعاملون الحصول عليها دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة وذلك انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية في جعل مدينة دبي الأذكى عالمياً عبر التحول من العمل التقليدي في مراكز الشرطة إلى العمل الذكي.

وأكد أن مراكز الشرطة الذكية توفر 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية، مبيناً أن أبرز الخدمات التي توفرها مراكز الشرطة الذكية تتمثل في " إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، وذلك عبر التواصل المباشر بالفيديو كونفرنس مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يتناقش الضابط مع المتعامل التفاصيل جميعها للبلاغ، ثم يرسل له محضر إفادته للتوقيع عليه.

وبين العميد الرزوقي أن مراكز الشرطة الذكية توفر للمتعاملين التقديم على معاملات خدمات جنائية منها: خدمة عين الشرطة، الشكاوى العمالية، الإبلاغ عن شيك مرتجع، التواصل مع الضحية، أمن المساكن، جرائم الإتجار بالبشر، الاستعلام عن البلاغات، دعم ضحايا العنف الأسري، إلى جانب الخدمات المرورية ومنها:" دفع المخالفات، طلب تغيير لون المركبة، بحث الحالة المرورية، إعادة إصدار تقرير حادث مروري وغيرها".

وأضاف أن مراكز الشرطة الذكية تقدم أيضاً خدمة الشهادات والتصاريح ومنها تصريح عمل ليل، تصريح دخول جثمان، بحث الحالة الجنائي، طلب شهادة فقدان، شهادة لمن يهمه الأمر، شهادة براءة ذمة، تصريح إغلاق شارع، إلى جانب خدمات مجتمعية ومنها: خدمة الوظائف الشاغرة، خدمة "قيادات شرطة دبي في خدمتكم"، وخدمة "طلب تأمين الفعاليات"، خدمة الشرطة السياحية، استعلام عن معثور، استلام معثور من الجمهور، وخدمات مرضى القلب وغيرها.