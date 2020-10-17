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شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف خمسة أشخاص آخرين بعد مقتل مدرّس بقطع الرأس في فرنسا والان مع التفاصيل
السبت 17 أكتوبر 2020
كر مصدر قضائي أن خمسة أشخاص آخرين أوقفوا ليل الجمعة السبت بعد مقتل مدرّس بقطع الرأس قرب معهد في الضاحية الغربية لباريس، ما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين في إطار هذا الاعتداء إلى تسعة أشخاص.
وأوضح المصدر القضائي أن بين الموقوفين الخمسة الأخيرين والدي تلميذ في مدرسة كونفلان سانت أونورين حيث كان يعمل المدرّس وأشخاص في المحيط غير العائلي للمهاجم، موضحا أنه شاب في الثامنة عشرة من العمر من اصل شيشاني ومولود في موسكو.
وقد حصل خلاف بين هؤلاء الأشخاص والمدرّس بعدما عرض صورا للنبي محمد خلال إحدى الحصص.
كما تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لا ينتمون إلى أسرة المهاجم.
وكان أربعة أشخاص آخرين، بينهم قاصر، ينتمون إلى عائلة المعتدي قد أوقفوا في وقت سابق في إفرو (شمال غرب).
وكان للمشتبه به سجل نظيف لدى السلطات ولم يكن معروفا بتطرفه.
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