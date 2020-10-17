في أول أيام الدراسة.. فرق الطب الوقائي تتفقد الطلاب بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تفقدت لجان من إدارة الطب الوقائي والسن المدرسي، بالدقهلية عددًا من مدارس الدقهلية في اليوم الأول للدراسة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن اللجان شارك بها 2000 ممرضة و400 مراقب صحي، وجرى المرور على مدارس الريف والحضر لمراجعة السلامة البيئية المحيطة بالمدارس والمعاهد الأزهرية والبيئة الداخلية، ورصد المخالفات واتخاذ ما يلزم لسرعة تصحيح السلبيات ومراجعة نظافة المنشآت.

وشدد وكيل الصحة على فرق التطعيمات، بدء برنامج التطعيمات الدورية خلال العام الدراسي الجديد بجميع مدارس الدقهلية.