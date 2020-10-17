محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح: أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أن هناك خطة لتطوير مراكز الألبان بالمحافظة، تحت إشراف وزارة الزراعة. وأكد الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أن الخطة تشمل تطوير كافة مراكز الألبان بالمنوفية، وتطوير خطوط الإنتاج للوصول إلى جودة عالية في إنتاج الألبان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطب البيطري بالمنوفية: تطوير مراكز الألبان على مستوى المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.