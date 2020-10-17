محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:
انتظمت الدراسة داخل كليات جامعة المنيا، اليوم السبت، في أول أيام الدراسة، واستقبل الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، الطلاب الجُدد والقدامى بالأعلام والكتيبات الإرشادية.
وشهد رئيس الجامعة، تسكين الطلاب بالمدن الجامعية؛ للاطمئنان على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية.
وقال "عبد النبي"، إن ما اتخذته الجامعة من إجراءات وقائية متكاملة، تأتي للحفاظ على المترددين على الحرم الجامعي في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا، وذلك بداية من الدخول حتى الخروج.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط إجراءات احترازية.. تسكين الطلاب بالمدن الجامعية في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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