الداخلية X أسبوع.. غلق 2254 محلًا مخالفًا و8961 سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 6422 قضية تموينية متنوعة، و134 قضية مقاهٍ مخالفة لقرار الغلق، وغلق 2254 محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق، و8961 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات الوقائية.