تعليم سوهاج: انتظام الدراسة بـ1115 مدرسة في أول يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن ماهر عبدالخالق، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، اليوم السبت، انتظام الدراسة في 1115 مدرسة بمختلف مراحل التعليم بالمحافظة، في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد 2020– 2021.

وأوضح "عبدالخالق" أنه تفقد عددًا من المدارس للاطمئنان على انتظام العمل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة تحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب داخل الفصول، والاهتمام بنظافة فناء المدرسة وحجرات الدراسة ودورات المياه، وضرورة توافر أدوات ومواد النظافة في جميع المدارس .

وأشار "عبدالخالق" إلى أنه شدد على مديري المدارس بضرورة الإعلان عن مصادر المعرفة التي وفرتها الوزارة داخل المدارس، ومساعدة الطلاب في الدخول عليها للاستفادة منها مع استكمال المعلم لذلك المحتوى داخل الفصل، وحل التدريبات والأنشطة مع الطلاب.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج جميع مديري المدارس بالالتزام بما جاء في الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020 ، والقرار الوزاري 194 لسنة 2020، بشأن وضع خطط العمل بالمدارس والجداول الدراسية.