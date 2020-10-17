مصرع عامل سقط عليه حائط في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
لقي عامل مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوط حائط على رأسه بقرية السلسلة بكوم أمبو في أسوان.
تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمد هلال مأمور مركز شرطة كوم أمبو بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كوم امبو المركزي.
حُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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