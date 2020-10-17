هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، فى رسالة وجههاللرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب العاهل السعودي وولي عهده ، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة لعلييف، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان وبمزيد من التقدموالازدهار، وفقا لوكالة سبوتنيك.
يذكر أن الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان على خط التماس في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له، قد تجددت في 27 سبتمبر الماضي، وتصاعدت حدة التوتر إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية، في أعنف جولة من الصراعالمستمر منذ 30 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.
وأعلنت موسكو في الـ 10 من أكتوبر، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم السبت حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات على المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل السعودى وولى عهده يوجهان يوجهان رسالة لرئيس أذربيجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.