العاهل السعودى وولى عهده يوجهان يوجهان رسالة لرئيس أذربيجان

هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، فى رسالة وجههاللرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب العاهل السعودي وولي عهده ، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة لعلييف، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان وبمزيد من التقدم

والازدهار، وفقا لوكالة سبوتنيك.

يذكر أن الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان على خط التماس في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له، قد تجددت في 27 سبتمبر الماضي، وتصاعدت حدة التوتر إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية، في أعنف جولة من الصراع

المستمر منذ 30 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأعلنت موسكو في الـ 10 من أكتوبر، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم السبت حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات على المدنيين.