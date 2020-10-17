أوسيتيا الجنوبية.. إصابة رئيسي الجمهورية والوزراء بكورونا

أكدت دانا غاسييفا، المتحدثة باسم رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية التي تعترف بها ست دول في العالم فقط، بما فيها روسيا وسوريا، اليوم السبت، أن نتائج آخر فحص لتشخيص كورونا خضع له الرئيس أناتولي بيبيلوف، جاءت إيجابية.
كما أعلنت سلطات جمهورية أوسيتيا الجنوبية، عن إصابة القائم برئيس حكومتها، غينادي بيكوييف،بفيروس كورونا المستجد، وفقا لروسيا اليوم.
وأشارت المتحدثة إلى أن الرئيس يعاني من أعراض إصابة خفيفة ويواصل أداء مهامه عن بعد.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة، آلا غاغلوييفا، إصابة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بعدوى الوباء أيضامؤخرا، وقالت إن بيكوييف عانى في أول يوم منذ تشخيص الفيروس لديه من ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير ملموس، وحالته على ما يرام الآن.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل أول وفاة جراء الوباء في الجمهورية.
وأصيب 227 شخصا بالفيروس التاجي في أوسيتيا الجنوبية منذ بداية الجائحة، منهم المتحدثة باسم الرئاسة غاسييفا التي تم تشخيص إصابتها في وقت سابق من الشهر الجاري.
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